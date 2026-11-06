"DNA eşleşmeleri esas alındı, şüphe araştırılıyor"

30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasında yaşamını yitirenlerden birinin kimliğine ilişkin basında yer alan iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık, tüm naaşlardan DNA örnekleri alındığını ve ailelerden alınan örneklerle karşılaştırma yapılarak eşleşmelerin sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, facianın ardından Sağlık Bakanlığı'nın aktif görev aldığı, denizden farklı zamanlarda çıkarılan naaşlardan Adli Tıp biriminde uzman hekimler eşliğinde DNA örnekleri alındığı belirtildi. Çalışmaların Türkiye Adli Tıp Kurumu ile iş birliği içerisinde yürütüldüğü ve kimlik eşleşmesi yapılan naaşların yasal tutanaklarla ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Bazı naaşların kazadan yaklaşık 30 gün sonra, vücut bütünlüğü kısmen bozulmuş halde denizden çıkarıldığına dikkat çekilen açıklamada, işlemlerin DNA testleri ve eşleşmeler esas alınarak tamamlandığı ifade edildi.

Aileden gelen şüphe araştırılıyor

Basında yer alan bir naaşın kimliğine ilişkin ailenin şüphesinin önemsendiği belirtilen açıklamada, ailenin yaklaşık iki hafta önce konuyu Adli Tıp uzmanına ilettiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili Adli Tıp uzmanından detaylı bilgi talep ettiği, ardından meselenin Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne aktarıldığı belirtildi.

Söz konusu cenazenin Türkiye'de defnedilmiş olması nedeniyle Türkiye'deki yargı sürecinin takip edildiği kaydedilen açıklamada, TC mahkemelerinin talep edeceği her türlü bilgi ve belgenin sunulmaya hazır olduğu vurgulandı.

Bakanlık, şüphenin aydınlatılmasının kendileri açısından da önem taşıdığını belirterek, ortaya çıkacak sonuca göre gerekli idari adımların atılacağını bildirdi.

Görkem Gönül fethi kabir başvurusu yapmıştı

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen FiloJet faciasında hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül," Bana verilen cenaze oğluma ait değil" diyerek fethi kabir başvurusu yapmıştı.