“Yerinde denetim uygulamaları hayata geçirilmeli”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, iş sağlığı ve güvenliğinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, Çalışma Dairesi’ne gerekli ve yerinde denetim uygulamalarını hayata geçirme ve yasal yetkisini kullanma çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Yeltekin, hayati risk barındıran çalışma gruplarında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunması ve denetimin, iş kazalarının minimum düzeye indirilmesi açısından önemine dikkat çekti.

İnsan hayatının söz konusu olduğunu vurgulayan Yeltekin, ülkede yapılan bazı uygulamaların, denetimin tartışılmasına, vergi kaçırılmasına ve devlet otoritesinin suiistimal edilmesine yol açtığını belirterek, Çalışma Dairesi’ne gerekli ve yerinde denetim uygulamalarını hayata geçirmesi ve yasal yetkisini kullanması için çağrı yaptı.