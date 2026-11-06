“Bölge hak ettiği hizmetlere kavuşacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Çamlıbel’de kamu kurumlarını ve köy kahvesini ziyaret ederek çalışanlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge halkının ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyen Rahvancıoğlu, Çamlıbel’in hak ettiği hizmetlere kavuşması için birlikte çalışacaklarının sözünü verdi.

Turan Rahvancıoğlu, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Çamlıbel’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Rahvancıoğlu, ziyaretleri kapsamında Çamlıbel Belediye Hizmet Binası, Sağlık Merkezi, Polis Karakolu ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ni ziyaret ederek kurum çalışanlarıyla görüştü.

“Bölgeye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için ortak akılla hareket edeceğiz”

Kamu kurumlarındaki temaslarının ardından Çamlıbel köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Rahvancıoğlu, bölge halkının sorunlarını, ihtiyaçlarını ve belediyeden beklentilerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Rahvancıoğlu, Çamlıbel’in ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgeye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için ortak akılla hareket edeceklerini belirtti. Çamlıbel’in hak ettiği belediye hizmetlerine kavuşması için çalışacaklarını ifade eden Rahvancıoğlu, bölge halkıyla birlikte hareket edeceklerini vurguladı. Rahvancıoğlu, Çamlıbel’in ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini dikkate alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarının sözünü verdi.