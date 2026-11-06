Mağusa’da Ötüken Sokak, pazartesinden itibaren trafiğe kapalı olacak

Mağusa’da Sakarya Mahallesi’ndeki Ötüken Sokak, 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren çalışmalar nedeniyle trafiğe kapalı olacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, herhangi bir teknik aksaklık veya öngörülemeyen durum yaşanmaması halinde yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışma sürecinde sürücülerin ulaşımda aksaklık yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.