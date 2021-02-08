Yollar, sokaklar, caddeler terk edilmiş gibi…

COVID-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu için uygulanan tam kapanma uygulamasında hafta içi görülen trafikten ve sokakta olan vatandaştan dün eser yoktu…

Ülkenin birçok noktasında yollar, sokaklar, caddelerde yok denecek kadar az sayıda araba vardı. Polis denetimleri ise hem şehirlerarası geçiş güzergahlarında hem de şehir içlerinde daha sık yapıldı.

Hafta içi yoğunluk yaşanan Lefkoşa merkez bugün boş kaldı, sokaklardaki sessizlik adeta terk edilmişliği andırdı.

Bahçeli evi olanlar da geniş balkonu bulunanlar da güzel havayı fırsat bilerek mangal başına geçti.