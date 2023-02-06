Yine sallandık!

AFAD, Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bu depremin artçı değil yeni olduğunu belirtti.

Deprem Kıbrıs’tan da hissedildi.

AFAD, son 43 dakika içerisinde 4.0 büyüklüğünde Gaziantep, 3.8 büyüklüğünde Osmaniye, 5.6 büyüklüğünde Malatya ve 5.5 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli 4 artçı depremin meydana geldiğini bildirdi.