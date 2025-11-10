Yine nisap krizi

Koalisyonun büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) içerisinde yaşanan başkanlık krizi nedeniyle geçtiğimiz hafta nisaba takılan Meclis Genel Kurulu’nun bugün hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanması bekleniyor ancak elde edilen bilgiler, yeni bir nisap krizinin baş gösterebileceği yönünde.

Saat 12.10 itibariyle Meclis’teki iktidara mensup milletvekili sayısının 23 olduğu, İzlem Gürçağ Altuğra başta olmak üzere Ünal Üstel ‘muhalifi’ UBP’li vekillerin Meclis’e gitmediği öğrenildi.

Öte yandan yarın başlayacağı açıklanan bütçe maratonunun da, koalisyon ortaklarının ‘hükümet krizi’ kapsamında Ankara’ya çağrılması üzerine Perşembe gününe ertelendiği biliniyor.

UBP içerisindeki krizin, Meclis çalışmalarını olumsuz yönde etkilemeye devam edeceği konuşuluyor…

Anımsanacağı üzere 19 Ekim Cumhurbaşkanı seçimlerinde Ersin Tatar’ın büyük bir farkla kaybetmesi sonrası UBP içerisinde kriz patlak vermiş, pek çok UBP’li vekil kurultay çağrısı yapmış, hükümetin küçük ortakları YDP ile DP de ‘erken seçim’ çağrısında bulunmuştu.

Son olarak UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, kurultay çağrısı yaparak Üstel’in parti başkanı olduğu sürece Meclis çalışmalarına katılmayacağını duyurmuştu.

Ankara çağırdı, 'devletin' bütçe görüşmeleri ertelendi