Ankara çağırdı, 'devletin' bütçe görüşmeleri ertelendi

Ertuğrul SENOVA

UBP - YDP - DP koalisyon ortakları Ankara'ya çağrıldı, 'devletin' bütçe görüşmeleri sarktı. Salı günü başlaması beklenen bütçe maratonu, koalisyon hükümetinin Ankara'ya çağrılması üzerine ertelendi.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre bütçe görüşmelerinin salı günü başlaması yönünde bir fikir mevcut. Ancak fikrin de henüz somutlaşmadığı gelen bilgiler arasında... Hali hazırda geciken bütçe görüşmeleri, aynı zamanda UBP içerisindeki hesaplaşmlara bağlı olarak Mecliste nisap krizi ile de darbe alacağa benziyor.

Meclis son genel kurul toplantısında nisaba takılmış, toplanamamıştı.