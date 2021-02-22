YİNE KRİZ YİNE KAOS

Başbakan’ın geçtiğimiz hafta “dünyanın en başarılı sağlık bakanı” dediği Ali Pilli’yi görevden alması, “Özel Jet Skandalı”nda karantinayı deldiği için bakanlıktan uzaklaştırılan Ünal Üstel’i Sağlık Bakanı ataması ayrıca Meclis Başkanlığı’na seçilemeyen Resmiye Canaltay’ı da Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirmesi yeni bir kaos yarattı. Bu operasyona yönelik iddialar ise bir kez daha demokrasiyi yaraladı.

İddia 1

OKTAY İSTEDİ, GEREKÇE EKONOMİ

Kabine değişikliği için düğmeye Ankara’dan gelen teknik heyet ve TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay bastı. Oktay “Sağlığı yönetemiyor, kapanıyor, ekonomiyi kilitliyor, her ay bizden para istiyorsunuz” diyerek tepkisini ortaya koydu.

İddia 2

EROĞLU’NA BAKANLIK SÖZÜ

Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasına desteği karşılığında Derviş Eroğlu’na, kızı Resmiye Canaltay için Meclis Başkanlığı sözü verildi. Bu olmayınca, Resmiye Canaltay bakanlığa getirildi ve Canaltay’a yer açmak için diğer etkenlerle birlikte Ali Pilli devre dışı bırakıldı.

İddia 3

SANER’İN “AÇILMA” TALEPLERİNE UYUMSUZLUK

Başbakan Ersan Saner, özellikle Maliye’de yaşanan sıkıntı sonrasında daha süratli açılım ve iki doz aşı olanların ülkeye karantinasız girişini istedi, bu taleplere yardımcı olmayan ve geçmişte de Bakanlar Kurulu’yla çelişen Sağlık Bakanı Pilli’yi görevden aldı.

İddia 4

CASİNO LOBİSİ DEVREYE GİRDİ

Casino lobisi devreye girdi, “kapanma” kararları nedeniyle işletmelerine engel gördükleri Pilli’nin yerine, kendilerine yakınlığıyla bilinen Ünal Üstel’i göreve getirdi.