Saner: “Pilli yoruldu, ben de böyle bir değişikliğe gittim”

Başbakan Ersan Saner, BRT'de açıklamalarda bulunuyor. Saner, Pilli'yi yorulduğu için görevden aldığını ifade ederek, bunu kendisine doğrudan söylemediğini ama dolaylı olarak aktardığını belirtti. Saner, Pilli ile dün görüştüklerini, Pilli'nin tepkisinin sert olduğunu kaydetti.

Saner'in açıklamalarından satır başları şöyle: