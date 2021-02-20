Saner: “Pilli yoruldu, ben de böyle bir değişikliğe gittim”
Başbakan Saner, Pilli'yi yorulduğu için görevden aldığını ifade ederek, bunu kendisine doğrudan söylemediğini ama dolaylı olarak aktardığını belirtti. Saner Pilli'nin tepkisinin sert olduğunu da açıkladı.
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Başbakan Ersan Saner, BRT'de açıklamalarda bulunuyor. Saner, Pilli'yi yorulduğu için görevden aldığını ifade ederek, bunu kendisine doğrudan söylemediğini ama dolaylı olarak aktardığını belirtti. Saner, Pilli ile dün görüştüklerini, Pilli'nin tepkisinin sert olduğunu kaydetti.
Saner'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ali Bey’in bir talebi olmadı. Yorgunluğunu çok net biliyorum. Ben de başbakan olarak böyle bir değişikliğe gittim.
- Gelen tepkileri ben göğüsleyeceğim. Sorumluluk bende.
- Bir konuda zaafiyete uğrayacağımızı asla düşünmüyorum. UBP içinde herkes her görevi yapabilecek niteliktedir.
- Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurul’da her hangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz.
- Açıklamalarımda herhangi anlaşılmayan bir kısım olduğunu düşünmüyorum.
- Pilli ile dün görüştük. Cumhurbaşkanlığı’nı dün bildirdim. Pilli’nin doğrudan değil indirek olarak haberi vardı. Pilli’nin ilk tepkisi şiddetliydi.
1 Nisan tarihinden itibaren aşılanmış kişilerin adaya karantinası gelebileceği yönündeki kararı 16 Ocak’ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst kurulu aldı. Ben almadım. Önceden böyle olacağı belleydi.
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Etiketler : corona virüs, corona