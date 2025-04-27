Yılın ilk çeyreğinde 450 bin turist rekoru…

Yılın ilk çeyreğinde adanın güneyine giden turist sayısının 450 bin ile rekor kırdığı, 2015 sonuna kadar beklenen turist sayısının 4,25 milyona ulaşacağı bildirildi.

Fileleftheros bu açıklamayı, Kıbrıs Seyahat ve Turizm Acenteleri Birliği (ACTA) Başkanı Haris Papaharalambus’un, “Travel Expo Cyprus 2025” fuarının açılışında yaptığını yazdı.

Haberde, Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yunanistan’daki büyükelçisinin de katıldığı açılışın Kıbrıslı Rum Turizm Müsteşarı Kostas Mumis tarafından önceki gün yapıldığı kaydedildi.

Habere göre 2026’nın turizm açısından daha iyi bir yıl olmasını beklediklerini, fuarı da bölgesel bir turizm bayramına dönüştürmek istediklerini belirten Papaharalambus, 2024’te Kıbrıslı Rumların yurtdışı seyahatlerinin de 1,75 milyona ulaşarak rekor kırdığı bilgisini verdi.