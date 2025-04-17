Yıldırım’ın ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi”

Girne’deki bir işletmede pazartesi günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Taner Yıldırım’a (E-54) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu belirlendi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Hamitköy’de dün 1.30-04.00 saatleri arasında bir apartman dairesine girilerek dizüstü bilgisayar ve 350 euro nakit para çalınmasına ilişkin yürütülen polis soruşturmasında meselede zanlı olarak görülen S.T. (E-27) ve A.Z. (E-22) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zanlı S.T.’nin üzerinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

İzinsiz dedektör tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Dipkarpaz sahilinde dün dedektörle arama yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Açıklamada, O.Ö.’nün (E-42) 15.30 sıralarında izinsiz 2 dedektörle arama yaptığı sırada suçüstü yakalandığı kaydedildi. Dedektörlerin emare olarak alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ülkeye uyuşturucu ve yasadışı madde sokmaya çalışan şahıslar yakalandı

Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucu ve yasa dışı madde tasarruf ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı. Açıklamada, dün saat 09.00 sıralarında Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından ülkeye giriş yapan M.T.’in (E-42) tasarrufunda 20 kilogram maraş otu ve 1 kilogram sigara tütünü; İ.D.’nin (E-56) tasarrufunda ise 8 kilogram maraş otu ile 5 adet cinsel gücü artırıcı ürün bulunduğu kaydedildi. Şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Lefkoşa’da çalıştığı turizm şirketinde hırsızlık yapan şahsa tutukluluk

Lefkoşa’da bir turizm şirketinde çalışan N.D.’nin (K-28) bilet karşılığı müşterilerden tahsil ettiği 14 bin 250 TL’yi şirket muhasebesine yatırmayarak tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, şahıs tespit edilerek tutuklandığı; soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Çatalköy ve Girne Antik Liman’da hırsızlık

Çatalköy’de pazar günü bir otel önünde yere düşürülen 900 sterlin ve 1810 Amerikan Doları’nın çalınması olayına ilişkin zanlı tespit edilerek, tutuklandı.Açıklamada, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin M.K.’nin (E-61) tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Girne Antik Liman’da ise bir gemide masa üzerinde bırakılan çanta içerisindeki 2 bin Amerikan Doları, 3 bin 500 TL nakit para, muhtelif banka kartı ile ehliyetler çalındı.Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin açıklamada, Zanlı Ö.Y.’nin (E-39) tutuklandığı belirtildi. Her iki olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Girne’de izinsiz müzik yapan ve kapatma saatine uymayan işletmeciye yasal işlem

Girne’de izinsiz müzik yapan ve kapatma saatine uymayan işletmeciye yasal işlem başlatıldı. Eğlence mekanlarına yönelik bugün Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimde, bir işletmenin müzik izninde koşullara uymayıp ses yükseltici aletle müzik yayını yaptığı ve kapatma saatine uymadığı tespit edildi. İşletmeci S.Ö. (E-32) hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kıbrıs'ın kuzeyinde izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, toplam 5 kişinin KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi. Şahısların tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.