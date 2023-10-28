Yılbay Baturcan hayatını kaybetti

66 yaşındaki Yılbay Baturcan, Alsancak’ta evine gitmek üzere sokakta yürüdüğü esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'nın bilgilerine göre olay dün saat 8.30'da meydana geldi.

Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, herhangi bir darp ve cebir izine tasrlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.