YIL: 1975 Kıbrıs’ın kuzeyine nüfus aktarımı

Cenk Mutluyakalı



Adaya Türkiye’den nüfus aktarımına yönelik sınırlı sayıda basılan ve üzerinde "ÇOK GİZLİ" ibaresi yer alan YÖNETMELİK ile Türkiye’den Kıbrıs’a hangi grupların, ne kadar sayıda geldiği, hangi bölgelerden hangi köylere nüfus aktarıldığına dair BELGELERİ, bu kadar kapsamlı olarak İLK KEZ sizlerle paylaşacağız.





Yıl 1975.

Kıbrıs'ın en önemli dönüm noktalarından biri kabul edilen savaşın ardından toplumlar yerinden ediliyor.

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesi “Garanti ve İttifak Anlaşmaları”na dayandırılırken, sonraki yıllarda bu garantinin Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü içerdiği ve bölünmeyi yasakladığı da konuşuldu.

Kıbrıs’ın bölünmesinden bir yıl sonra, 1975’te, Kıbrıslı Türk nüfusun neredeyse yüzde altmışı ya yerinden edilmiş ya da uzun süreli göç yaşamıştır.

Kaynaktan kaynağa değişiklik gösteren verilere göre, savaş sonrasında toplam 140 bin ila 180 bin Kıbrıslı Rum güneye, 42 bin ila 65 bin Kıbrıslı Türk ise kuzeye göç eder.

Resmi Kıbrıs Cumhuriyeti kaynaklarına göre 142,000 Kıbrıslı Rum - o zamanki Kıbrıslı Rum toplumunun yaklaşık yüzde 30’u - adanın kuzeyinden güneyine ve 45,000 Kıbrıslı Türk - o zamanki Kıbrıslı Türk toplumunun yaklaşık yüzde 40’ı - güneyden kuzeye göç etmiştir.Temmuz 1974 öncesinde, sonradan Türk kontrolüne girecek olan kuzeydeki Kıbrıslı Türklerin fiili nüfusunun 71,000 olduğu tahmin edilmektedir.

20 Temmuz 1974’ta başlayan Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesi ve 14 Ağustos’taki ikinci harekatla birlikte adanın yüzde 37’si Türk kontrolüne geçer.

Kıbrıslı Türkler, güneyde 500 bin dönüme yakın bir mal bırakırken; kuzeyde kendilerini bekleyen 1.5 milyon dönüm mal, mülk vardır.

Kıbrıs’ın kuzeyinde elde edilen toprak ve mülkiyet, Kıbrıslı Türk nüfusunun çok üzerindedir.

1975 yılında Türkiye’den adanın kuzeyine nüfus aktarılır.

O nedenle 140 binin üzerinde Kıbrıslı Rum'un terk ettiği kuzeye, sayıları en fazla 60 bin olan Kıbrıslı Türk göçmenler sığışamaz.





“Acil: Nüfusa ihtiyaç var.”





Sene 1975!

Kıbrıs'ın kuzeyinde "acil" nüfusa ihtiyaç vardır.

Kendini federe devlet olarak tanımlayan kuzey Kıbrıs yönetimi “gizli” bir yönetmelik kabul eder.

O dönem, iddiaya göre "Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin istemi üzerine, Kıbrıs'ın Türk bölgesindeki işgücü açığının Türkiye'den gelecek işgücü ile kapatılması” hedeflenir.

Dönemin TC Lefkoşa Büyükelçisi Asaf İnhan, “Büyükelçiler Anlatıyor” isimli kitapta, Gül İnanç’a “Kıbrıs yetkililerinin böyle bir istemi olmadığı gibi Büyükelçilik’ten de bu yönde bir yaklaşım söz konusu edilmemişti” der.

Nüfus aktarımına yönelik sınırlı sayıda basılan ve üzerinde "ÇOK GİZLİ" ibaresi yer alan YÖNETMELİK ile Türkiye’den Kıbrıs’a hangi grupların, ne kadar sayıda geldiği, hangi bölgelerden hangi köylere nüfus aktarıldığına dair BELGELERİ, bu kadar kapsamlı olarak İLK KEZ sizlerle paylaşacağız.

İlgili belgeleri şahsıma emanet eden kaynağıma, güveni ve duyarlılığı için de ayrıca teşekkür ediyorum.



“Çok gizli”



“Kıbrıs Türk Federe Devletinin İstemi Üzerine Kıbrıs’ın Türk Bölgesindeki İşgücü Açığının Türkiye’den Gönderilecek İşgücü İle Kapatılmasına İlişkin YÖNETMELİK.”

"ÇOK GİZLİ" ibaresi taşıyor.

"Sınırlı" sayıda nüshada basılmış.

Tarih: 2.5.1975 NO: 97







“Kendisine gösterilecek yöre ve sektörde istihdam edilmeyi kabul ve taahhüt etmek”





BÖLÜM / GENEL ESASLAR / AMAÇ

MADDE 1- Kıbrıs’ın Türk Bölgesinin ekonomik yönden kalkındırılmasının sağlanması amacıyla Kıbrıs Türk Federe Devletinin istemi üzerine, bölgedeki işgücü gereksinmesinin sür’atli ve planlı bir şekilde karşılanmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2- Bu Yönetmelik: Kıbrıs’ın Türk Bölgesine gönderilecek işgücünün ve önceliklerinin saptanmasını, seçimini değerlendirilmesini ve gruplandırılmasını,

Bu görevi yapacak örgütün kuruluş ve işleyiş esaslarını,

Uygulamada izlenecek yöntemleri,

Uygulamada kullanılacak mali kaynakları ve sarf usullerini,

Gönderilecek işgücü için bölge ve aile seçimi ölçütlerini ve tarım sektöründen gidecek işgücünün seçiminde öncelikli yöreleri kapsar.

"Gönderilecek" işgücü, bölge ve aile seçimi ölçüt ve genel öncelikleri

İŞGÜCÜ

MADDE 3- Tarım, sanayi, turizm ve diğer hizmet sektörlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye’den Kıbrıs’ın Türk Bölgesine gidecek olan işgücü aşağıdaki guruplardan oluşur.

- Daha evvel Türkiye’ye göç etmiş bulunan Kıbrıs kökenli, T.C. uyruklu veya halen Türkiye’de ikamet eden ve çalışan Kıbrıslı Türkler,

- Çiftçiler ve tarım işçileri,

- Sanayi, Turizm ve diğer hizmet dallarında çalışacak kalifiye işçiler,

- Esnaf, zanaatkarlar, sermaye ve işletme sahipleri, çeşitli mesleklerdeki fikir işçileri, çeşitli meslek dallarındaki uzman ve teknisyenler.

- Vasıfsız işçiler.

GÖNDERİLECEK İŞGÜCÜNÜN SAPTANMASI

MADDE 4- Üçüncü maddenin b, c ve e fıkralarında kayıtlı işgücü için aşağıdaki koşullar aranır :

- Aile başkanı veya aile sayılan kişi olmak,

- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

- Kendisine gösterilecek yöre ve sektörde istihdam edilmeyi kabul ve taahhüt etmek.

BÖLGE VE AİLE SEÇİMİ ÖLÇÜTLERİ:

MADDE 5- Üçüncü maddenin b, c ve e fıkralarında kayıtlı işgücü için bölge seçimi ölçütleri ve öncelikleri:

- Sosyal uyum yeteneği yüksek olan nüfusun yaşadığı bölgeler,

- Kıbrıs’taki istihdam dallarına yatkın bilgi ve beceriye sahip nüfusun yaşadığı bölgeler,

- Nüfus yoğunluğu fazla ve iskan sorunu büyük olan bölgeler,

- Deniz yakını dağlık ve ormanlık bölgeler,

- İklimi Kıbrıs’a benzer bölgeler.

MADDE 6 – Üçüncü maddenin b, c ve e fıkralarında kayıtlı işgücü için aile seçimi ölçütleri:

Ailelerin Türk Vatandaşı, anadillerinin Türkçe olması,

Aile reisinin okuryazar, askerliğini yapmış bulunması, 45 yaşından büyük olmaması ve sağlık durumunun verilecek işi yapmaya elverişli olması,

Aile reisleri ve fertlerinin yurt dışına çıkmasına engel olacak kanuni sakıncalarının bulunmaması.

DEVAM EDECEK