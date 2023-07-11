Yeşil reçeteye bağlı ilaç bulunduran zanlılar teminatla serbest

Güzelyurt’ta bir marketin araç park yerinde bulunan JK 813 plakalı araçta yeşil reçeteye tabi olan hap tespit edilmesiyle ilgili hafta sonu tutuklanan zanlılar A.Ö. ve E.C.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı, zanlılar teminata bağlandı.

Mahkemede polis memuru Görkem Taşlı meselenin detaylarını anlattı. Taşlı, 8 Temmuz günü saat 19.45’de Güzelyurt'ta bir marketin araç park yerinde park halinde bulunan ve şüpheli görülen zanlı A.Ö’nün sorumluluğundaki JK 813 plakalı araçta yapılan aramada, aracın torpido gözü içerisinde 56 adet yeşil reçeteye tabi olan hap tespit edilerek emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis akabinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu hapları aynı gün zanlı 2 E.C.A’dan 700 TL karşılığında satın aldığını itiraf etmesi üzerine E.C.A. da tespit edilerek tutuklandığını ve konu ile alakalı olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bahse konu suçu işlediğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak mahkemeden alınan arama emri ışığında her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Polis memuru Görkem Taşlı, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 150 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. (Evrim Kamalı)