Mimar Onur Olguner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa’nın nasıl yeşil kent olabileceğinin çizimini paylaştı.

Olguner, “Böylesi yeşil bir Lefkoşa'yı hak ediyoruz ve onu yaratmayı başarabiliriz! Buna gönülden inanıyorsak eğer, bunun için yola koyulmaktan başka ne yapabiliriz ki?” sorusunu yöneltti.

Mimar Olguner yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Lefkoşa’da seçimlerin her 4 yılda 1 kazananı olsa da maalesef bu şehirdeki yaşamımız bir süredir değer kazanmıyor.

Artık belki de daha az seçimleri düşünüp daha fazla vizyonlara önem vermeliyiz.

Belki de artık oy değil, bu şehirde vizyonlara inanmayı, hayal etmeyi ve arzulamayı talep etmeliyiz!

Yeşil Kent politikaları sadece Lefkoşa'yı değil hayatımızı değiştirir.

Lefkoşa, bize evimizden çıktığımız andan itibaren daha mutlu bir sokak sunabilir.

Yeter ki şehir ve insan odaklı vizyonları inşa etmeye başlayalım.

Böylesi yeşil bir Lefkoşa'yı hak ediyoruz ve onu yaratmayı başarabiliriz! Buna gönülden inanıyorsak eğer, bunun için yola koyulmaktan başka ne yapabiliriz ki?”