‘Yeşil Hat’ ticaretinin genişlemesi için baskı

Avrupa Komisyonu, adanın kuzeyinde işlenmiş “hayvansal olmayan” ürünlerinin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla daha etkin satışı için girişim yaptı.

Kathimerini gazetesi, komisyonun, ticaretin artması için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne baskı yaptığını yazdı.

Adanın güneyinin yanısıra Avrupa’nın bütününde ticaretinin sağlanması da isteniyor.

Brüksel’in, Kıbrıs hükümetinden işlenmiş “hayvansal olmayan” ürünlerin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticaretine “şimdi ve gecikmeksizin” uzlaşma göstermesi yönünde talebini iletti.

Ürünler arasında zeytinyağı ve meyve suları da yer alıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin işlenmiş gıda ve gıda hazırlama malzemelerinin ticaretine, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üretim sürecine ilişkin sağlık birimleri tarafından ifade edilen endişeler nedeniyle izin vermediğini yazan gazete; Avrupa Komisyonu’nun, bu ürünlerin mevcut yasal çerçeve kapsamında Yeşil Hat üzerinden geçmesine izin verildiğini belirtti. Ancak bunun için de Kıbrıslı Rum makamların onayına ihtiyaç var.

Avrupa Komisyonu ayrıca analiz için geçiş noktalarında ürünlerden örnek almasının mümkün olabileceğini; ancak Yeşil Hat Tüzüğü gereği tüm işlenmiş gıdaların geçişini engellememesi gerektiğini de ifade etti.

Gazete AB çevrelerine dayanarak bu konunun, Kıbrıslı Türk toplumuna ilişkin olarak yıllardır Brüksel’in öncelikli gündeminde olduğunu yazdı.

Habere göre aynı çevreler ayrıca Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında Kıbrıs Rum makamlara dolaylı uyarı şeklinde mektup göndererek işlenmiş hayvansal olmayan ürünlerin geçişine izin vermeye çağırdığını da belirttiler.