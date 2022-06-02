'Yeşil Hat' 300 sözleşmeli polisle korunacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Hukuk Komitesi, mülteci ya da düzensiz göçmen akınının önlenmesi için 300 sözleşmeli polis istihdamı yönünde adım attı.

Türkiye'den Kıbrıs'ın kuzeyine, oradan da Yeşil Hat üzerinden güneye geçtiği ileri sürülen mültecilere yönelik yeni tedbirler gündeme getirildi. Komite, Yeşil Hat'tın gözetimi için 300 sözleşmeli polis istihdam edilmesi konusundaki görüşmeleri tamamladı ve yasa tasarısının, en kısa zamanda onaylanmak üzere Meclis’e sevk edileceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Hukuk Komitesi Başkanı ve DİSİ Milletvekili Fotini Çiridu’nun, Yeşil Hat’tın denetlenmesinin çok önemli olduğunu çünkü bu yıl, Kıbrıs’taki mültecilerin yüzde 92’sinin Yeşil Hat üzerinden güney Kıbrıs’a geçtiğini iddia ettiğini yazdı.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Haralambos Theopemptu ise, sözleşmeli polislerin, bir tarafta Türk askeri, arada BM askeri ve diğer tarafta RMMO askerinin bulunduğu bir bölgede silah taşıyacaklarını ve bunun endişe verici olduğunu dile getirdiğini kaydetti.