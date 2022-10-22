Yerli ürünler temiz, ithal 7 üründe “limit üstü kalıntı”

Tarım Dairesi 14-20 Ekim 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre ithal ürünlerde 71 numuneden 64’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 7 ürüne rastlandığı ifade edildi.

Öte yandan yerli ürünlerde 15 numunenin 15’inin de temiz olduğu, herhangi bir bitki koruma ürününe rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, limit üstü kalıntı tespit edilen ithal ürünlerin; havuç, armut ve sultani üzüm olduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Onbaşı işl. Ltd. ait Havuçlarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Halil Kasap Paz. ait Havuç ve Armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Bekir Cura’ya ait Havuçta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Svs Tic. Ltd. ait Havuç ve Sultani Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.”