Yerli salatalıkta limit üstü kalıntı
Tarım Dairesi 22-28 Nisan tarihlerinde ithal ve yerli üretim ürünlerini denetledi, yalnızca yerli salatalıkta limit üstü kalıntıya rastlandı.
A+A-
Tarım Dairesi 22-28 Nisan tarihlerinde ithal ve yerli üretim ürünlerini denetledi, yalnızca yerli salatalıkta limit üstü kalıntıya rastlandı.
Yapılan denetimde ithal ürünlerde 52 numunenin hepsi temiz çıktı.
Yerli ürünlerden alınan 29 numuneden ise yalnızca 1 üründe, yerli salatalıkta limit üstü kalıntıya rastlandı.
Bu haber toplam 394 defa okunmuştur
Etiketler : GIDA DENETIM, Tarım Dairesi