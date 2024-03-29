Yerli kereviz ve ıspanakta kalıntı tespit edildi
Haftalık gıda analizleri sonuçlarına göre yerli ıspanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
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Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı:
Haftalık gıda analizleri sonuçlarına göre yerli ıspanak ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Devlet Laboratuvarında 22-28 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda ithal 39 ürün temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren numuneye rastlanmadı.
Yerli ürünlerden alınan 14 numunenin 12’si temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 numuneye rastlandı.
Akdeniz köyü sakinleri Nihat Aydın’a ait ıspanak ve Vakkas Türen’e ait kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Ürünlerin imha edileceği bildirildi.
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Etiketler : Gıda denetimleri