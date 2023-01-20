Yerli çilek, ıspanak ve pazıda tavsiye dışı ürün tespit edildi

Tarım Dairesi, 13-19 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde 32 numuneden 30 numune temiz olup, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit belirlendi.

Halil Kasap Paz. ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, Onbaşı İşl. Ltd. ait armut devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise 21 numuneden 18 numune temiz olup 3 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Yıldırım köyü sakini Mustafa Karagözlü’ ye ait çilekte, Beyarmudu köyü sakini Hasan Özoğul’a ait ıspanakta ve Mağusa sakini Nazlı Özbay’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.