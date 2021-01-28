Başbakan müdahale etti, ‘Açık Pazar’ kuruldu

Mağusa’da İlçe Emniyet Kurulu'nun salgın tehlikesi ve yerel bulaş nedeniyle "pazar yerinin kurulmaması" yönünde karar aldığı, ancak, Başbakan Ersan Saner'in de müdahalesi ile Perşembe Pazarı'nın yeniden kurulduğu iddia edildi.



Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Pazar yerinin kurulması ile ilgili Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı ve tüm bakanlara teşekkür etti.

Kaymakam Serpal: “Vatandaş mağdur olmasın diye açtık”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, açık pazarın kurulmaması yönünde bir karar üretildiğini ancak vatandaşın mağdur olmaması için Perşembe Pazarını açtıklarını ifade etti.

Açma sebeplerinin marketlerde yığılma olmasını önlemek olduğunu belirten Serpal, tüm önlemleri aldıklarını zabıtaların da orada olduğunu kaydetti.