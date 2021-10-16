Yere düşürülen parayı çalmaya çalıştı, tutuklandı

Lefkoşa’da bir iş yeri önünde düşürülen parayı bulup çalan 32 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Ecvet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önünde, bir şahıs tarafından düşürülen 6,200 TL paranın 32 yaşındaki A.H.K.(E) tarafından bulunarak çalındığı tespit edildi.

Söz konu şahıs tutuklandı.