Yere düşen cüzdanı çaldılar, kartları yaktılar, tutuklandılar

Mağusa’da bir market önünde düşürülen ve içerisinde 2.100 TL olan cüzdanı bulup çalan, ardından da kimlik kartı ile kredi kartlarını yakan F.Ç.(E-62) ve Z.Ö.(E-68)tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Polis açıklaması şöyle: 20.05.2022 tarihinde, 15:00-16:00 saatleri arasında Gazimağusa’da,15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren market önünde bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 2.100 TL nakit para, kimlik kartları ile kredi kartlarının bulunduğu para cüzdanı F.Ç.(E-62) ve Z.Ö.(E-68) tarafından bulunarak çalındıktan sonra, kimlik kartları ile kredi kartlarını yaktıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.