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Yere düşen cüzdanı çaldılar, kartları yaktılar, tutuklandılar

Yere düşen cüzdanı çaldılar, kartları yaktılar, tutuklandılar

Mağusa’da bir market önünde düşürülen ve içerisinde 2.100 TL olan cüzdanı bulup çalan, ardından da kimlik kartı ile kredi kartlarını yakan F.Ç.(E-62) ve Z.Ö.(E-68)tutuklandı.

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Mağusa’da bir market önünde düşürülen ve içerisinde 2.100 TL olan cüzdanı bulup çalan, ardından da kimlik kartı ile kredi kartlarını yakan F.Ç.(E-62) ve Z.Ö.(E-68)tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Polis açıklaması şöyle: 20.05.2022 tarihinde, 15:00-16:00 saatleri arasında Gazimağusa’da,15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren market önünde bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 2.100 TL nakit para, kimlik kartları ile kredi kartlarının bulunduğu para cüzdanı F.Ç.(E-62) ve Z.Ö.(E-68) tarafından bulunarak çalındıktan sonra, kimlik kartları ile kredi kartlarını yaktıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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