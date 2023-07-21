CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin soru üzerine, "Yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık" dedi.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

CHP genel başkanının değişmesi gerektiğine ilişkin söylemlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Değişmeyen hiçbir şey yok, her şey değişir zaman içinde. Mevsimler değişir, insanlar, moda, ders kitapları, bilim değişir, yeni buluşlar çıkar. Her şey değişir zaman içinde ama kurumsal bir yapınız varsa, bu kurumsal yapının bir felsefesi varsa ve bu felsefe çağdaş uygarlığı, dünyaya bilimsel gözlerle bakılmasını, refah devletini hedef edinmişse burada neyi değiştireceksiniz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, izlenen program ve kurumsal yapıda olabilecek eksiklerin giderilebileceğini, kişilerin ise parti tüzüğündeki kurallara uygun olarak değişebileceğini ifade etti.

"Bir siyasi partinin genel başkanının görevinden ayrılması için gerekli olan şey nedir?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Gayet basit, yani kurultay yapıyorsunuz. Biz hukuka, hukukun üstünlüğüne inanan bir partiyiz. Biz dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değiştiyse benzer tablo içerisinde genel başkanlar yine değişir. Hiç kimse 'Ben genel başkan olacağım' diye gidip özel bir çaba içine girmez." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kurultay, yerel seçimden önce mi sonra mı yapılacak?" sorusunu, "Parti Meclisi oturacak, karar verecek. Şu tarihte kurultay olsun denilecek ve o tarihte yapılacak. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması." diye yanıtladı.

"Yenilgi olarak görmüyorum"

"Seçim sonuçları bir yenilgi miydi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçimde yenilgi bu değilse, yenilgi nedir? sorusuna Kılıçdaroğlu, "Eğer seçim sonucu yüzde 60'a yüzde 40 olsaydı yenilgiydi. O zaman gerçek anlamda yenilgi olurdu." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, 25 milyon kişinin oyunu aldığını belirterek, "25 milyon insan demokrasiden, özgürlükten yana oy kullandı. 25 milyon insanın kullandığı oyu bir yenilgi olarak tanımlayamazsınız." dedi.

"Parlamentoda uzun süreli bulunmanın bir yararı yok"

CHP'de 5-6 dönem boyunca milletvekili olan birçok kişi bulunmasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Parlamentoda uzun süreli bulunmanın bir yararı yok. Bir süre sonra Parlamentoda heyecanınızı da kaybediyorsunuz. 3 dönem veya 2 dönem olabilir. Şu anda bu konuda parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili bir sayfa açıldı. Oradan, örgütlerden görüşler geliyor. O görüşler, eğer yoğunluklu olarak 2, 3, 4 dönem olsun derlerse o düzenlemeleri yapacağız. O konuda kurultayda parti tüzüğünü değiştireceğiz, çalışmalarımız var." dedi.

"Tamamını seyretmedim"

Kılıçdaroğlu, CHP'de bir grup üst düzey partilinin katıldığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen Zoom toplantısıyla ilgili soru üzerine, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajdan gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, hala da seyretmedim. Gerek duymadım." dedi.

Toplantıya ilişkin "Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı diye düşünebiliriz." değerlendirmesini yapan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda etik olarak rahatsız edici bazı uygulamaların olduğunu kaydetti.

"Gelir, aday olur, başımın üstünde yeri vardır"

Toplantıyı normal bulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunun CHP içerisinde siyaset yapanlar açısından bir sonucu olacak mı veya nasıl yöneteceksiniz bu meseleyi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Onu biz yönetiyoruz zaten. Parti içi sorunları televizyon ekranlarında konuşmayı doğru bulmam. Eğer parti içerisinde bir kişi, genel başkanlığa adaysa bunun yolu bellidir, kuralları, ilkeleri bellidir. Gelir, aday olur, başımın üstünde yeri vardır. Kimse 'Neden aday oldun' diye sormaz. Dolayısıyla tam tersine kendisini destekleyen arkadaşlar varsa arkadaşlarıyla beraber ortak hareket edebilir. Seçimlerinin yapıldığı toplantılarda rahatlıkla konuşma yapabilir. Bu bizim geleneğimizde var, olmayan bir şey değil. Herkes AK Parti'yi gördüğü için ora gibi sanıyorlar, biz öyle değiliz. Biz demokrasiyi içselleştiren bir partiyiz ama burada etik değerlere, kurallara uyulması gerekiyor."

"Bu suç değil ki"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplantıya katılan isimlerle ilgili bir disiplin süreci başlatacak mısınız?" sorusu üzerine bunu düşünmediğini dile getirdi.

İmamoğlu'nun değişim çağrısı yapabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu suç değil ki. Şimdi bu AK Parti'de olsa suç. 'Bunu nasıl der' diye adamı linç bile edebilirler. Ertesi gün partiden ihraç da edebilirler. Çünkü orada demokrasi yok. Demokrasinin olmadığı bir modeli bize uygulamak istiyorsunuz. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden aday yapacak mısınız?" sorusuna "Olmasını isterim." yanıtını verdi.