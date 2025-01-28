Yenikent’e Park Projesi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yenikent’e yeni bir park yapıyor. Yenikent Park Projesi’nin ilk etabı için ihale süreci tamamlandı ve yüklenici firma Nazlı Kardeşler Construction ile sözleşme imzalandı. Yenikent Belediye Bulvarı’nda hayata geçirilecek projenin inşaat süresi 90 iş günü olarak belirlendi.

Projenin ilk etabının finansmanı Gönyeli-Alayköy Belediyesi özkaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından karşılanacak.

İlk etapta neler var?

Yenikent Park Projesi, doğa ile iç içe, modern bir anlayışla tasarlandı ve kent sakinlerine keyifli yaşam alanları sunmayı hedefliyor. İlk etap kapsamında:

• 776 m² Sert Zemin ve 1106 m² Yeşil Alan

• Kuru Havuz: Kentte bir ilk olan modern ve sürdürülebilir bir sistem.

• Amfi Tiyatro: 32 metre uzunluğunda, etkinlikler ve dinlenme için ideal bir alan.

• Spor Alanı: Her yaşa uygun, modern ve çok fonksiyonlu ekipmanlarla donatılmış bir bölüm.

• 500 Bitki: Zeytin ağacı, lavanta, defne gibi Akdeniz bitki örtüsünün karakteristik, çevre dostu ve iklime dayanıklı türleri.

Çevre dostu tasarım

Parkın toplam alanının %55,11’i yeşil alan olarak tasarlandı. Az su tüketen bitkilerle oluşturulan peyzaj, sürdürülebilir bir anlayışı yansıtıyor. Akdeniz bitkilerinin estetik katkıları ve dayanıklılığı ile park, iklim dostu bir proje olma özelliği taşıyor.

“Yenikent bulvarı’na yakışır bir park yapacağız”

Yüklenici firma Nazlı Kardeşler Construction yetkilileri ise, ülkenin gözde bulvarlarından olan Yenikent Belediye Bulvarı’na yakışır bir park yapacakları için gururlu olduklarını ifade ederek, parkı teslim tarihinde belediyeye eksiksiz bir şekilde teslim edeceklerini belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu: “Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projede emeği geçen tüm ekibe ve desteğiyle projeyi mümkün kılan Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne teşekkür ederek, “Yenikent Park Projemiz, kentimize değer katacak önemli bir projedir. Bu süreçte katkı koyan herkese gönülden teşekkür ediyor, halkımıza sürdürülebilir ve modern yaşam alanları sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.