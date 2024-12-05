Yenierenköy Belediyesi, Yeşilköy’de orman arazisine mezarlık yapma peşinde…

YENİDÜZEN - Özel

Yeşilköy’de kullanımda olan ve yer kalmayan mezarlık yerine yeni mezarlık için çalışmalar sürerken, Yenierenköy Belediyesi yapılan tüm uyarılara rağmen yeni mezarlık yeri için orman arazisine kurmaya çalışıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Yeşilköy İnisiyatifi üyeleri, yapılması istenen yeni mezarlık yerinin uygun bir yer olmadığını, hem orman arazisinin talan edileceğini, hem de yeni mezarlığın yapılmasıyla birlikte Yeşilköy’ü sel basma tehlikesinin olduğunu söyledi.

Gerek geçmişte, gerekse şu anda ilgili yetkililerle görüştüklerini anlatan inisiyatif üyeleri, yetkililerin bu projeye onay vermemiş olmasına rağmen belediyenin iş makinelerini ilgili noktaya götürdüğünü söyledi. Ara emri almak için hukuksal sürecin başladığını aktaran Yeşilköy İnisiyatifi üyeleri, “Ormanlarımızın yok olmasına göz yummayacağız. Köy içerisinde mezarlık için uygun araziler mevcut. Hatta bizler bu konu ilk kez gündeme geldiği zaman belediye başkanımızla görüştük. Bize alternatif yer bulabilirsek oradan vazgeçeceklerini kendisi söyledi. Biz de uygun olabilecek yer gösterdik, hatta bu alternatif yerleri görüştüğümüz diğer yetkililere de sunduk ancak belli ki dikkate alınmadı. Bizler yeni mezarlığa kesinlikle karşı değiliz, olamayız da zaten ama ormanları da yok etmeyelim. Ormanlar bizim geleceğimizdir. Belediye o bölgeyi 50 mezar yapacak ama insanlar da sonuçta cenazelere arabalarıyla gelecek. Yani küçük bir mezarlık bile dönümlerce orman arazisinin yok olmasına sebep olacak. Belediye şu an için iş makinelerini ilgili yerden çekti ama bir oldu-bitti yaratmanın peşinde olduklarını biliyoruz. Biz bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.