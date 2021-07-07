YENİDÜZEN'e ödül yağdı: GURURLUYUZ!

Gazeteciler Birliği tarafından verilen “Medya Başarı Ödülleri” açıklandı. YENİDÜZEN Muhabirleri Devrim Demir ve Hüseyin Özbarışcı ödüle layık görüldü.

Gazetemiz kültür sanat yazarı Murat Obenler de “özel ödül” almaya hak kazandı.

YENİDÜZEN Yazarı Sami Özuslu’ya ise “Hizmet Onur Ödülü” verilecek.

Devrim Demir “Biz Özel İzinliyiz” başlıklı haberiyle “haber” dalında, Hüseyin Özbarışçı “Genç Girişimler Seri röportaj ile” ile “röportaj dalında ödül almaya hak kazandı.

Murat Obenler ise “Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü” aldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) Olağanüstü Genel Kurulu 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği Kompleksinde yer alan Paradise Park’ta gerçekleştiriliyor.

Olağanüstü Genel kurulda, Gazeteciler Birliği yönetim ve denetim organlarının temsilcileri seçilecek.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurulda ayrıca birliğin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Medya Başarı Ödülleri” yanında, meslekte 25’nci yılını dolduranlara “Hizmet Onur Ödülü” plaketleri de verilecek.

Öte yandan, KTGB’nin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ve geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen 11 Temmuz Basın günü etkinliğinin bu yıl da yapılmayacağı açıklandı.

Medya Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) geleneksel “Medya Başarı Ödülleri”ni alanlar belirlendi.

KTGB Ödül Yönetmeliği uyarınca saptanan ödüller, Ümral Akpınar, Emin Akkor, Cemal Yıldırım, Tarkan Kavaz ve Osman Kurt’dan oluşan Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıktı.

MEDYA BAŞARI ÖDÜLLERİ 2021:

Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınları:

a) Haber: Devrim Demir (“Biz Özel İzinliyiz” başlıklı haberiyle) Yenidüzen Gazetesi.

b) Fotoğraf: Erol Uysal (Akıncı Fotoğrafı) TAK Ajansı

c) Röportaj: Hüseyin Özbarışçı (Genç Girişimler Seri röportaj ile) Yenidüzen Gazetesi

d) Web Haber: Mustafa Seymen (Sürecin Mağdurları Haber Kıbrıs)

e) Spor: Ahmet Ogan (KTSYD Başkanlarının Tarihsel Süreci) Kıbrıs Gazetesi

g) Sürekli Dergi ve/veya Gazete eki: Birol Bebek (Zoom Dergi)

Televizyon

1.Televizyon Haberi: Özlem Çimendal (Maraş Haberi) BBC Türkçe

2.TV Haber Programı: Muazzez Gazihan ( Siyasetin Satırarası programıyla (Kıbrıs Genç TV)

3. Haber Spikeri Aysel Çağansoy ( BRTK)

4. Magazin: (İpek Çelik ile Adım Adım Ada) Hazırlayan Sunan: İpek Çelik, Yönetmen: Alkan Baş (Ada TV)

ÖZEL ÖDÜLLER 2021

!.Genç Yetenek Özel Ödülü: Mustafa Sarpten (Kameraman- BRTK),

Bahar Derya (Kıbrıs Ne Haber),

Cemre Peral Yanıker ( TAK Ajansı)

2. Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: Ramazan Safa (Kıbrıs Gazetesi)

3. Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü: Murat Obenler (Yenidüzen Gazetesi)

4. Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü:

Özen Çatal

25’nci yılını dolduranlara plaket takdim edilecek

KTGB Yönetim Kurulu aldığı karar uyarınca, basın sektöründe 25’nci yılını dolduranlara ise “Hizmet Onur Ödülü” verecek.

“Hizmet Onur Ödülü” alacaklar:

Alkan Baykent, Leman Aslım, Hüseyin Çakır, Kemal Darbaz, Selda İçer, Şebnem Faslıgil, Yeşim Tuncel, İlkay Zeki, Songuç Kürşad, Tamer Atagül, Fezile Atüf Öksüz, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Ali Cansu, Senem, Gök, Tarkan Kavaz, Türcan Heper, İsmet Özgüren, İbrahim Güneşer, Ayşe Denizoğlu, Sezcan Işıktaş, İltaç Aslım, Yongül Ertaç, Eran Yalgın, Hakkı Yazgan, Emekli Emine Hoca, Çelik Selkan, Ahmet Hacıvelioğlu, Cem Çardak, Çelen Oben, Hüseyin Kamalı, Sami Özuslu, Osman Kurt, Rukiye Kurt, Deniz Zeki Serter, Ahmet Aziz.