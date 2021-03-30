Yeniboğaziçi'nde pozitif vaka

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölgede kiracı olarak sakin bir işçinin pozitif olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Değerli belde halkımız bugün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid – 19 vakalarının 1 (bir) tanesi Yeniboğaziçi’nde kiracı olarak köy merkezinde ikamet etmektedir. Covid – 19 testi pozitif olan arkadaşımız ülkemizde çalışma izinli olarak bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli tedbir ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Belediyemiz tarafından istişareli bir şekilde alınmıştır.

Değerli halkımız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.

Herkese sağlıklı günler dileriz.