Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yenibaoğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, ekibiyle birlikte halkla buluşarak yeni döneme ilişkin vizyonunu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen aday tanıtım etkinliği yoğun katılımla gerçekleşirken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda partili katıldı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Sıla Usar İncirli vatandaşlarla tek tek kucaklaştı. Etkinlikte konuşan Sıla Usar İncirli, “İlk yıl içerisinde kapsamlı nüfus sayımını tamamlayacağız. Ülkeye girişte elektronik ön bildirim ve ölçülü güvenlik filtresi kuracağız” dedi. Şems Oyuncu ise günlük hayatta belediyeciliği hissettiren bir belediye yaratacaklarını ve bu dönüşümün 6 Aralık’ta başlayacağını vurguladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli:

“Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ne dönüştüreceğiz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli burada yaptığı konuşmada çok karanlık, kirli ve şaibeli bir dönemden geçtiğimizi ifade ederek “5 yıl içerisinde çok şeyi kaybettik. Kimliğimiz, kültürümüz ve karakterimiz bizim için çok kıymetlidir

Yeni dönemde size sözümüzdür, değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız ve kadar koruyacağız” şeklinde konuştu. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinen İncirli, insanların devlete olan güveninin sarsıldığını söyleyerek “Bizim en önemli görevimiz insanlarımızın ülkelerine olan güvenini yeniden tesis etmektir. Çünkü güven olmayan yerde yaşam da mümkün olmaz” dedi. İncirli, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını herkesin bilmesi gerektiğini ve her kararın denetlenebilir, her harcamanın hesabı verilebilir olmasının önemine değindi. Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi, güçlü denetim mekanizmaları ve şeffaf kamu yönetimi CTP'nin kurumsal dönüşüm programının temel adımları arasında olduğunu ifade eden İncirli, “Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ne dönüştüreceğiz. Yolsuzluğa bulaşan hiç kimse dokunulmaz olmayacak. İyi yönetim kamunun standardı haline gelecek” diye konuştu.

“İlk yıl içerisinde kapsamlı nüfus sayımını tamamlayacağız”

Konuşmasının devamında planlamanın önemine de dikkat çeken İncirli, veriye dayalı bir yönetim anlayışı ile ilerleyeceklerini söyledi. İncirli, nüfusunu bilmeyen bir ülkenin, okulunu, hastanesini, altyapısını ve geleceğini sağlıklı biçimde planlayamayacağını belirterek güncel verilere dayalı kamu hizmetleri planlaması ve ülkeye girişlerde düzenli, denetlenebilir bir sistem CTP'nin öncelikleri arasında olduğunu aktardı. İncirli, “İlk yıl içerisinde kapsamlı nüfus sayımını tamamlayacağız. Ülkeye girişte elektronik ön bildirim ve ölçülü güvenlik filtresi kuracağız” dedi.

“Kamu kaynaklarının toplumun ortak yararına kullanıldığı bir yönetim anlayışı kuracağız”

İncirli, eşitlik vurgusu yaparak “Devletin görevi ayrıcalık dağıtmak değil, herkese eşit hizmet sunmaktır. Siyasi görüşü, kimliği, kökeni, inancı ya da yaşam biçimi ne olursa olsun, her yurttaşın eşit haklara sahip olduğu; kamu kaynaklarının toplumun ortak yararına kullanıldığı bir yönetim anlayışı kuracağız. Siyasi tercihine, kimliğine, kökenine, inancına ya da yaşam biçimine bakılmaksızın herkese eşit hizmet sunacağız. Kamu kaynaklarını toplumun ortak yararı için kullanacağız” şeklinde konuştu. İncirli, adaletli davranacaklarını ve liyakatle yöneteceklerini sözlerine ekleyerek bu ülkede yaşayan her bir insanın eşit fırsata sahip olacağının sözünü verdi.

“5 yıldır yapamadıklarını bundan sonra yapacaklarını iddia ediyorlar”

Konuşmasının sonunda hükümete sert eleştiriler yönelten İncirli, “5 yıldır yapamadıklarını bundan sonra yapacaklarını iddia ediyorlar. Ama anlamadıkları bir şey var. İnsanlar onlara inanmıyor. Çünkü yapmayacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü sözlerinin de diplomaları gibi sahte.” dedi. 7 Aralık itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağını ifade eden İncirli, “Yeni dönem, en parlak, birbirimizle dayanışmanın en güçlü olacağı, kardeşlik duygularının da en yüksek olacağı dönem olacak. Çünkü bu memleketin geleceği bu seçimlere bağlıdır ve bu seçimlerden zaferle çıkacağız” diye konuştu.

CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu:

“Yeniboğaziçi’nin köy belediyesinden kent belediyesine geçme zamanı gelmiştir”

CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu da konuşmasında, bölgeyi çağdaş belediyecilik anlayışıyla buluşturmak için çalıştıklarını belirterek, “Yeniboğaziçi’ni hak ettiği hizmetlere, hak ettiği çağdaş belediyeciliğe ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi. Bölgede temel belediye hizmetlerinde yaşanan eksikliklere dikkat çeken Oyuncu, “Yeniboğaziçi Belediyesi’nin bir köy belediyesinden kent belediyesine geçme zamanı gelmiştir. Ve bunu biz yapacağız”ifadelerini kullandı. CTP belediyecilik anlayışının doğru çalışma, mali disiplin ve doğru kararlar üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Oyuncu, diğer belediyeleri örnek göstererek “Bu anlayışı en kısa zamanda da Yeniboğaziçi bölgesiyle buluşturacağız” diye konuştu.

“Bu belediyede artık su sorunu, çöp sorunu, yol sorunu bir kez daha konuşulmayacak”

Bölgede yaşanan su, çöp ve altyapı sorunlarına yönelik çalışmaları da anlatan Oyuncu, su sorununa çözüm üretmek amacıyla pompa sistemli projelerini aktardı. Ötüken Çemberi’ndeki Eziç ana hattından Ambelya bölgesine uzanacak yeni bir hat üzerinde çalıştıklarını açıklayan Oyuncu, Bir haftaya kadar bitireceğimiz yeni bir projemiz ve Ambelya bölgesindeki su sorununu da direkt hatla çözecek bir projemiz var” dedi. Atlılar, Şehitler ve Muratağa köyleri ile Yıldırım arasında bulunan çöplük alanını da kapattıklarını ekledi. Konuşmasının devamında altyapı yatırımlarının öncelikleri olacağını vurgulayan Oyuncu, “Bu belediyede artık su sorunu, çöp sorunu, yol sorunu bir kez daha konuşulmayacak” ifadelerini kullandı.

“Yaşlılarımız için köylerden Yeniboğaziçi’ne toplum taşıma ağı kuracağız”

Oyuncu son olarak, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özellikle 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik projeler geliştireceklerini açıkladı., “65 yaş üstü hizmetlerimizde kesinlikle ilk dokunacağımız konu olacaktır” diyen Şemsi Oyuncu, köylerde yaşayan yaşlıların eczane gibi temel ihtiyaçları için Yeniboğaziçi’ne ulaşmakta zorluk çektiğini anlattı. Bu sorunu düzenli ulaşım hizmetleriyle çözmeyi hedeflediklerini belirten Oyuncu, “Biz bu vatandaşlarımıza, teyzelerimize, dedelerimize toplu taşımacılık konusunda mutlaka bir dokunuş yapacağız. Yaşlılarımız için köylerden Yeniboğaziçi’ne toplum taşıma ağı kuracağız Tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hayatlarına dokunuşlar yapacak projeler geliştireceğiz. Günlük hayatta belediyeciliği hissettiren bir belediye yaratacağız” şeklinde konuştu ve bu dönüşümün 6 Aralık’ta başlayacağını vurguladı.