Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), birliği ziyaret eden Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı ile beraberindeki belediye meclis üyesi adaylarıyla görüştü.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, yerel yönetimlerden beklentilerini ve yaşanabilecek sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getirerek, Harmancı’ya bugüne kadar Lefkoşa’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha temiz, sağlıklı, çevreye duyarlı ve yaşanabilir bir Lefkoşa beklentisinde olduklarını belirten Dalkan, sinek ve haşereyle mücadelenin bilimsel yöntemlerle güçlendirilmesi, çevre temizliği ile yolların ve kamusal alanların iyileştirilmesinin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin hizmete girmesiyle yaşanabilecek trafik ve ulaşım sorunlarına değinen Dalkan, bu sorunlara önceden çözüm üretilmesi, hastaların, sağlık çalışanlarının ve ambulansların hastaneye güvenli ve kolay erişiminin sağlanmasının önemine değindi.

Yerel yönetimlerin dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetlerini arttırması gerektiğini de söyleyen Dalkan, özellikle yaşlılar, engelliler ve desteğe ihtiyaç duyan bireyler için yerinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve merkezi yönetimle iş birliği yapılması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Dalkan, KTTB’nin toplum ve çevre sağlığı konularında bilimsel katkı sunmaya ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu da belirterek, demokratik ve karşılıklı saygıya dayalı bir seçim süreci temennisinde bulundu ve tüm adaylara başarılar diledi.