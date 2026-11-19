Tümay TUĞYAN

Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmek üzere, yarın Ankara’ya gidiyor.

Fitto bu görüşmede Fidan’a, Kıbrıs müzakere sürecinin başlaması karşılığında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda görüşmelerin başlamasını önerecek.

Brüksel'in Ankara'ya götüreceği bu teklif, Kıbrıs sorununun AB-Türkiye ilişkilerindeki belirleyici rolünü daha da görünür hale getirmesi noktasında önem kazanıyor.

Ancak bu aşamada Türkiye’nin bu teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

YENİDÜZEN’in Brüksel’deki kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Türkiye, Kıbrıs müzakere sürecinin resmi olarak yeniden başlamasına ışık yakmasının karşılığında, Gümrük Birliği müzakere sürecinin sorunsuz ilerleyeceğini garanti görmüyor; Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu süreçte Ankara’nın önüne yine de engeller çıkarabileceğinden endişe ediyor.

AB’nin bu noktada Türkiye’den beklentisi, müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılacak somut siyasi adımlar atması.

Türkiye, 2017 yılında Crans-Montana konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasını izleyen süreçte, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin politikasında önemli bir değişikliğe giderek, federasyon modelinden iki devletli çözüm modeline yöneldi.

27–29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen gayriresmi 5+1 Kıbrıs Konferansı’nda ise bu model, somut bir müzakere şartına dönüştü.

Ankara, onlarca yıldır sürdürülen federasyon müzakerelerinin sonuç vermediğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında öngörülen, tek egemenliğe ve tek uluslararası kimliğe sahip, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini iddia ediyor.

Ancak Türkiye'nin bu politikası, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs sorununa ilişkin mevcut çözüm parametreleriyle örtüşmüyor. BM Güvenlik Konseyi, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelindeki çözüm çerçevesini korurken, Kıbrıs'ın bölünmesini veya ayrılıkçı bir devletin tanınmasını öngören yaklaşımları desteklemiyor.

Fitto- Fidan görüşmesi aracılığıyla AB, Ankara’nın bu politikasında bir esneme yaratma çabasında olacak. Türkiye’nin limanlarının Ankara Antlaşması’nın hilafına, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kapalı olması konusunun da, Fitto-Fidan pazarlıklarının bir parçası olabileceği ifade ediliyor.

Bunun karşılığında ise, 2016’dan bu yana askıda bekleyen Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin resmen başlaması için vize vermeyi önerecek.

1 Ocak 1996’da, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararıyla yürürlüğe giren AB–Türkiye Gümrük Birliği’nin kapsamının, günümüz ticaret koşullarına göre genişletilmesi ve var olan yapısal sorunların giderilmesini hedefleyen modernizasyon süreci, henüz AB Konseyi’nden kapsamlı müzakere yetkisi çıkmaması nedeniyle resmi olarak başlayabilmiş değil.

Resmi müzakerelerin önünü tıkayan temel konulardan ilki, Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

Türkiye, 2005 tarihli Ankara Anlaşması Ek Protokolü'nü Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulamıyor, limanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti bandıralı gemilere açmıyor, Türk hava sahasını ve havalimanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kullandırmıyor.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve Doğu Akdeniz’deki gerginlikler de Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik resmi müzakerelerin başlamasının önündeki önemli siyasi engellerden biri olmaya devam ederken, bir diğer önemli konu da Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletiyle ilgili endişeler.

2016 sonrasında Türkiye'de hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokratik kurumların işleyişine ilişkin AB'nin eleştirileri ciddi oranda artmış durumda.

Rusya'ya uygulanan AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmemesi de birliğin Ankara’dan beklentileri arasında.