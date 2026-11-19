Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, halk buluşmaları kapsamında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ötüken’de coşkulu kalabalığa hitap eden Sermet Nereli, belediyedeki israfı ortadan kaldıracaklarını belirterek imkanlar çerçevesinde üniversite öğrencilerine eğitim bursu vereceklerinin sözünü verdi.

“İskele’nin tüm köylerine eşit hizmet götüreceğiz”

Nereli, konuşmasında belediye kaynaklarının doğru ve verimli kullanılacağını vurgulayarak, bir avuç yandaşa değil, halka ve İskele’nin tüm köylerine eşit hizmet götüreceklerini ifade etti. Kadın emeğinin geliştirilmesi ve kooperatifleşmenin desteklenmesi için somut adımlar atacaklarını belirten Nereli, köylerde üretilen ürünlerin doğrudan halkla buluşmasını sağlamak amacıyla köy pazarları kurulacağını da açıkladı.

Kuzucuk köyündeki halk buluşmasında da vatandaşlarla bir araya gelen Nereli, ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağının altını çizdi. Vatandaşların kendisine ve ekibine kolaylıkla ulaşabileceğini belirten Nereli, köylerin sorunlarının çözümü için halkla el birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

“Altyapı sorunları önceliklerimizden biri olacak”

Sermet Nereli, Aygün köyündeki ziyaretinde ise vatandaşların sorunlarını dinledi. Özellikle kanalizasyon sorunu ve Sınırüstü kırsal kesim arsalarının altyapı eksikliklerine dikkat çeken Nereli, bu sorunların çözümü için hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürüteceklerini belirtti. Nereli, “Altyapı sorunları önceliklerimizden biri olacak” diyerek İskele’nin merkezinden en uzak köyüne kadar herkesin eşit hizmet alacağı, üretimin ve emeğin destekleneceği bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini kaydetti.