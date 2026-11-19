Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, belediye iştiraki AL-BEL’in 22 milyon TL’lik sosyal sigorta borcunu gündeme getirmek için yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini belirtti. Borçların 25 Kasım’a kadar ödeneceği yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Rahvancıoğlu, çalışanların sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının eksiksiz ödenmesinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu Seçim Özel programına konuk olan Turan Rahvancıoğlu, belediyenin sosyal sigorta borçlarına ilişkin yaptıkları araştırmayı ve çalışanların yaşadığı sorunları anlattı.

Belediye yönetiminin kısa süre önce belediyenin hiçbir yere borcu bulunmadığını açıkladığını hatırlatan Rahvancıoğlu, bu açıklamadan yaklaşık 15-20 gün sonra bazı çalışanların sosyal sigorta primleri yatırılmadığı için sağlık ocakları ve hastanelerden geri çevrildiğine ilişkin şikâyetler aldıklarını söyledi.

Şikâyetler üzerine konuyu araştırdıklarını ve Sosyal Sigortalar’a resmi yazıyla başvurduklarını belirten Rahvancıoğlu, aldıkları yanıtta belediye iştiraki AL-BEL’in 22 milyon TL sosyal sigorta borcu bulunduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Belediyenin borçsuz olduğu yönündeki açıklamalara dikkat çeken Rahvancıoğlu, çalışanların yalnızca maaşlarının ödenmesinin yeterli olmadığını, sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının da eksiksiz yapılması gerektiğini vurguladı.

“Girişimlerimiz sonuç verdi, ödemelerin takipçisi olacağız”

Rahvancıoğlu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı’nın konuyla ilgili pazartesi günü belgelerle açıklama yapılacağını duyurduğunu, ancak programın yayımlandığı çarşamba gününe kadar herhangi bir açıklama görmediğini belirtti. Sosyal sigorta borçlarını sürekli gündeme getirmelerinin ve yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini ifade eden Rahvancıoğlu, belediye başkanının borçları 25 Kasım’a kadar ödeyeceğine ilişkin BES’e taahhütte bulunduğu yönünde duyum aldığını, ancak buna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Çalışanların sosyal sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının gecikmeden ödenmesini beklediğini belirten Rahvancıoğlu, “Ben bunun takipçisi olacağım” diyerek, 25 Kasım’a kadar ödeme sürecini takip edeceğini ve konuyu yeniden gündeme getireceğini vurguladı.