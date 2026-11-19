Eğitimci, siyasetçi, CTP Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş, Kıbrıs’ta barış mücadelesinden öncülerinden Özker Özgür ölümünün 21’inci yıldönümünde anılacak. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin Özker hocası, bir kez daha düşünceleriyle geleceğe ışık tutacak.

“İşçi sınıfının birliğine, yurdumuzun bütünlüğüne, toplumlarımızın kardeşliğine, siyasal eşitlik temelinde federal çözüme, her Kıbrıslının insan haklarına inandık, inanmaya devam ediyoruz” sözleriyle akıllara kazanan Özker Özgür için 22 Kasım Pazar günü Lefkoşa’daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Saat 09:30’da başlayacak anma töreninde Özker Özgür’le birlikte, 15’inci ölüm yılında eşi Zehra Özgür de anılacak.

Özker Özgür kimdir?

1940 yılında Baf’ın Vretça köyünde doğan Özker Özgür, 1961-1975 yılları arasında ortaöğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı. Özgür, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı temsilen 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi’nde görev aldı. 1976-1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin başkanlığı yürüttü. 1993 Erken Genel seçimleri sonrasında DP-CTP hükümetleri döneminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1998 yılında arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi’ni, ardından da Birleşik Kıbrıs Partisi’ni kurdu.

Özker Özgür, hayatını, Kıbrıs’ta toplumların kardeşliğine, barışa ve federal çözüme adadı.



Miroğlu için de tören

Özker hocayla aynı gün yaşamını kaybeden, siyasetteki farklı görüşleri, toplumsal hoşgörü içerisinde buluşturan, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreteri Dr. Salih Miroğlu da ölümünün 19’uncu yıl dönümünde törenle anılacak.

Dr. Salih Miroğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Miroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle yarın saat 10:00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek.

Miroğlu kimdir?

1953 yılında Limasol’da doğan Dr. Salih Miroğlu, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983’te aynı fakültede İç Hastalıkları dalında ihtisas yaptı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde uzman olarak çalıştı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanlığı yaptı. 1990 Genel Seçimleri’nde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 1992-1994 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Miroğlu, 1993 Erken Genel Seçimleri ve 1998,2003 Genel 2005 erken seçimlerinde UBP Girne Milletvekili seçildi. UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Miroğlu, 2005 yılında UBP Genel Sekreterliği görevindeyken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.