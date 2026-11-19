Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Hz. Ömer Türbesi’nin bulunduğu parsele, casinolu veya casinosuz, yıldız kategorisi ne olursa olsun herhangi bir otel yapılmasına izin verilmemesi yönünde Anıtlar Yüksek Kurulu kararı bulunduğuna dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un bir televizyon kanalında, Hz. Ömer Türbesi ve çevresine ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bazı hususların paylaşılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Hz. Ömer Türbesi’nin, halkın manevi hayatında önemli bir yere sahip olan, tarihi, kültürel ve dini değerleriyle korunması gereken bir ziyaret ve ibadet mekanı olduğu ifade edilen açıklamada, “Bakanlığımızın bu alana ilişkin çalışmalarındaki temel yaklaşımı, mekanın manevi kimliğini ve tarihi dokusunu koruyarak, halkımızın ve ziyaretçilerin kullanım imkanlarını geliştirmektir.” denildi.

İlgili kurumlardan Bakanlığa iletilen bilgi ve değerlendirmelere göre, söz konusu yerin, 5 Nisan 1979 tarih ve 15 sayılı Amme Enstrümanı ile eski eser ilan edilerek, koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, ayrıca, türbenin bulunduğu parselin 2006 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun bulunduğu kaydedildi.

Türbenin bulunduğu parsele, casinolu veya casinosuz, yıldız kategorisi ne olursa olsun herhangi bir otel yapılmasına izin verilmemesi yönünde kurul kararı bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ilgili kurul kararları ve mevcut imar planı hükümlerinin bu konudaki sınırlamaları ortaya koyduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Şehir Planlama Dairesi tarafından aktarılan planlama koşullarına göre, aynı parselde alkollü içki sunan bir işletmeye planlama izni verilmesinin de mümkün olmadığı kaydedildi.

“Yeşil alanlara ilişkin rakamlar açık”

Yeşil alanlara ilişkin rakamların da açık olduğu belirtilen açıklamada, “Bakanlığımızın kontrol ve yönetiminde bulunan beş parsel üzerindeki düzenleme kapsamında, Şehir Planlama Dairesi’nden alınan görüş doğrultusunda, toplam yeşil alan miktarı 12 bin 400 metrekareden 19 bin 440 metrekareye çıkarılmıştır. Böylece halkın ortak kullanımına sunulan yeşil alan miktarında 7 bin 40 metrekare artış sağlanmıştır.” denildi.

Kırok’un açıklamalarının değerlendirilmesinde, alanın koruma statüsünün, yapılaşmaya ilişkin sınırlamaların ve yeşil alan miktarındaki bu artışın dikkate alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, kamuoyuna yapılacak bilgilendirmelerin, resmi kurum görüşleri ve somut veriler temelinde gerçekleştirilmesinin beklendiği ifade edildi.

“Öte yandan, Şehir Planlama Dairesi’nden Bakanlığımıza aktarılan bilgilere göre, belediye tarafından söz konusu alanda gerçekleştirilen yapı ve işletmelere ilişkin gerekli planlama ve diğer yetkili makam izinleri bulunmamaktadır.” denilen açıklamada, bu yapı ve işletmelerin, izin ve ruhsat durumlarının da ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, alanın korunmasına ilişkin sorumluluğun, burada faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlar için geçerli olduğu ifade edildi.

“Hz. Ömer Türbesi hepimizin ortak manevi ve kültürel mirasıdır”

“Hz. Ömer Türbesi hepimizin ortak manevi ve kültürel mirasıdır.” denilen açıklamada, Bakanlığın, bu değerin korunması, ziyaret koşullarının iyileştirilmesi ve halkın ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdüreceği belirtildi.