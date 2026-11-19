Cumhurbaşkanı Erhürman, Fitto ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile telefonda görüştüğü bildirildi.
A+A-
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu'nun iç tasarrufuyla görevlendirilen Kıdemli Başkan Yardımcısı, komisyonun Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Bu haber toplam 275 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman, avrupa komisyonu