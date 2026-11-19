Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), görev alanına ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerin, kurumlar arası saygıyı gözeten, olgulara dayalı ve sorumlu bir dil üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Kurul, denetim faaliyetlerinin amacının herhangi bir kurumu hedef almak değil, öğrencilerin eğitim haklarını, akademik standartları, yükseköğretim sisteminin güvenilirliğini ve kamu yararını korumak olduğunu kaydetti.

Yükseköğretimde kalite güvencesini güçlendirme, mevzuata uygunluğu gözetme ve kamu yararını koruma görevini sürdüreceğinin altını çizen YÖDAK, görev ve yetki alanına giren konularda gerekli denetimleri yapmaktan, tespitlerini ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlamaktan ve kurumsal sorumluluğunu yerine getirmekten geri durmayacağını vurguladı.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, YÖDAK’ın, ülkemizde yükseköğretimin planlanması, düzenlenmesi, koordinasyonu ve denetimi ile yükseköğretim kurumlarının akreditasyon süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kurulun, 65/2005 sayılı Yükseköğretim Yasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde üstlendiği görevleri; akademik kalite, nesnellik, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yerine getirdiği kaydedildi.

YÖDAK’ın, KKTC’de yükseköğretim kalitesini uluslararası standartlara taşımak amacıyla planlama, program geliştirme, akreditasyon ve koordinasyon faaliyetlerini önemli gördüğü ve kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Konseyimiz, ülkedeki 23 yükseköğretim kurumunda faaliyet gösteren toplam bin 775 program, 5 bin 551 akademik personel ve 106 bin öğrenciye en yüksek kalitede hizmet sunulması hedefiyle çalışmalarını şeffaf ve denetlenebilir bir hukuki çerçevede yürütmektedir.

ENQA üye ağları, CEENQA, INQAAHE, UK ENIC ve ICQAAS gibi uluslararası kalite güvence kuruluşlarıyla kurulan ortaklıklar ve Avrupa Yükseköğretim Alanı (ESG) ilkeleri doğrultusunda yürütülen kurumsal akreditasyon süreçleri, yükseköğretimimizin küresel düzeydeki rekabet gücünü ve şeffaflığını açıkça ortaya koymaktadır.”

“YÖDAK’ın sorumluluğu yalnızca yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini izlemekle sınırlı değildir”

YÖDAK’ın sorumluluğunun yalnızca yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerini izlemekle sınırlı olmadığı kaydedilen açıklamada, “Kurul, üniversitelerin eğitim-öğretim kalitesini, akademik programlarını, kurumsal işleyişini ve sürdürülebilirliğini denetlemek; akademik standartların ve ilgili mevzuatın uygulanmasını gözetmek; tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar karşısında mevzuatın öngördüğü kararları ve gerekli tedbirleri almakla da yükümlüdür.” denildi.

Bu çerçevede YÖDAK’ın, yetki alanına giren konularda ihtar, ileri disiplin soruşturması, öğretime başlama izinlerinin askıya alınması ve iptal edilmesi gibi mevzuatta öngörülen yaptırımlara ilişkin kararlar almaya yetkili olduğu ifade edilen açıklamada, kurulun, bu sorumluluklarını periyodik ve sistematik olarak mevzuatın zorunlu kıldığı gizlilik içerisinde yürüttüğü denetimler ve bu denetimler sonucunda aldığı kararlarla fiilen yerine getirdiği kaydedildi.

“Kurulun denetim faaliyetlerinin amacı herhangi bir kurumu hedef almak değil”

Açıklamada, kurulun, denetim faaliyetlerinin amacının herhangi bir kurumu hedef almak değil, öğrencilerin eğitim haklarını, akademik standartları, yükseköğretim sisteminin güvenilirliğini ve kamu yararını korumak olduğunun altı çizildi.

YÖDAK’ın, görev ve yetki alanına ilişkin konularda farklı görüşlerin dile getirilmesini, eleştirilerin yapılmasını ve kurumsal uygulamaların sorgulanmasını demokratik tartışma kültürünün doğal bir parçası olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, eleştiri hakkının, kamu kurumlarının gelişmesi ve hesap verebilirliğinin güçlenmesi bakımından önemli olduğu belirtildi.

Ancak eleştiri hakkının kullanılması ile somut olgulara dayanmayan, genelleyici nitelendirmeler içeren veya kurumların görevlerini ve kamusal sorumluluklarını tartışmalı hâle getiren açıklamalar arasında ayrım yapılması gerektiği vurgulandı.

“YÖDAK’a ve görevlerini yürüten kurul üyelerine ilişkin değerlendirmeler somut bilgiye, doğrulanabilir olgulara ve hukuki dayanaklara dayanmalı”

Meslek kuruluşlarının kendi görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde görüş açıklamaları ve değerlendirmelerde bulunmalarının doğal olduğu ancak kurumlar arası ilişkilerde karşılıklı saygının, nesnel değerlendirme ilkelerinin ve kurumsal sorumluluk bilincinin korunmasının, sağlıklı bir kamusal iletişimin “vazgeçilmez” gereği olduğu kaydedilen açıklamada, YÖDAK’a ve görevlerini yürüten kurul üyelerine ilişkin değerlendirmelerin somut bilgiye, doğrulanabilir olgulara ve hukuki dayanaklara dayanması gerektiği belirtildi.

“Kurulumuzun denetim ve karar süreçlerinin, görev ve yetkileri kapsamında yürütülen kamusal faaliyetler olduğu göz ardı edilmemelidir.” denilen açıklamada, YÖDAK’ın yasal sorumluluklarını yerine getirmesinin, herhangi bir kurumun veya meslek kuruluşunun beklentilerine göre değil, yürürlükteki mevzuatın ve akademik kalite ilkelerinin gerektirdiği şekilde hareket etmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu süreçlerin kişiselleştirilmesi, kurumsal tartışmaların somut veriler yerine genelleyici ifadelerle yürütülmesi ve kamuoyunda eksik ya da yanlış kanaat oluşmasına yol açabilecek bir üslubun benimsenmesi, yapıcı diyaloğa ve yükseköğretim sistemine duyulan güveni zedeleyecektir.” denildi.

YÖDAK’ın görev alanına ilişkin eleştiri ve değerlendirmelerin, kurumlar arası saygıyı gözeten, olgulara dayalı ve sorumlu bir dil üzerinden yürütülmesinin önemi belirtilen açıklamada, “YÖDAK’ın kurumsal itibarının ve üyelerinin görevlerini bağımsız, tarafsız ve sağlıklı bir çalışma ortamında yerine getirebilmesinin korunması, yalnızca kurulumuz açısından değil, yükseköğretim sistemine duyulan güven açısından da önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.

“Yükseköğretimde kalite güvencesini güçlendirme, mevzuata uygunluğu gözetme ve kamu yararını koruma görevini aynı kararlılıkla sürdüreceğiz”

YÖDAK’ın, kamuoyu önünde yürütülen tartışmalarda polemik üretmek yerine bilgiye, hukuka ve kurumsal ciddiyete dayalı bir yaklaşımı esas aldığı kaydedilen açıklamada, “Ancak bu yaklaşımımızın, kurumumuza ve üyelerimize yönelik değerlendirmelerde karşılıklı sorumluluk ve saygı beklentimizden vazgeçtiğimiz şeklinde yorumlanmaması gerektiğini de açıkça ifade ediyoruz.” denildi.

YÖDAK’ın, yükseköğretimde kalite güvencesini güçlendirme, mevzuata uygunluğu gözetme ve kamu yararını koruma görevini aynı kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada, kurulun, görev ve yetki alanına giren konularda gerekli denetimleri yapmaktan, tespitlerini ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlamaktan ve kurumsal sorumluluğunu yerine getirmekten geri durmayacağı kaydedildi.