Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez resmi olarak kutlanan Küresel Girişimcilik Haftası (Global Entrepreneurship Week – GEW) ses getiren ve yoğun ilgi gören etkinliklerle 12 Kasım 2026 tarihinde başladı. 26 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek olan küresel vizyonlu bu organizasyon kapsamında, sosyal girişimcilikten gastronomiye, sağlıktan sanata ve medyaya kadar pek çok farklı alanda girişimciliğin yeni sınırları keşfedilecek.

Profesyonel yaşam masaya yatırıldı

Küresel Girişimcilik Haftası 12 Kasım 2026 Perşembe günü, saat 13:30’da CL-118 salonunda düzenlenen “Girişimciliğin Yeni Sınırları - 1” oturumuyla başladı. Açılış sunumunda kürsüye çıkan Fahri Han Pınar, “Modern Profesyonelin Anatomisi – Kodlar, Krizler ve İnsanlar” başlıklı konuşmasında stres yönetimi, teknoloji kullanımı, insan ilişkileri ve ekip krizleri gibi iş dünyasının en güncel konularını masaya yatırdı. İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Ayten Kara Önen moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen sunumun sonunda Fahri Han Pınar’a teşekkür plaketi GİMER Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe tarafından takdim edildi.

Aynı gün saat 14:30’da Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda gerçekleştirilen “Girişimciliğin Yeni Sınırları - 2” oturumunda ise Ilgın Çelik, DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti moderatörlüğünde “Müzik Kurslarında Kültürel Girişimcilik ve Pazarlama Stratejileri” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Müzik ve işletme alanlarından çok sayıda katılımcıyı buluşturan oturumda; müzik kurslarındaki öğretmenlerin girişimcilik eğilimleri ile kurumların bu gelişim üzerindeki etkileri detaylıca ele alındı. Etkinlik sonrasında Ilgın Çelik’e teşekkür plaketi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar tarafından verildi.

Ekranlarda girişimcilik ve kamuda inovasyon rüzgarı

GEW 2026 coşkusu, GİMER’in BRTK ile yürüttüğü güçlü iş birliği sayesinde televizyon ekranlarına da taşındı. GİMER Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut’un hazırlayıp sunduğu “Girişimcilik ve İnovasyon: Fikirden Değere” programının 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 11:15’te BRT-1’de yayımlanan özel bölümüne, e-devlet uzmanı akademisyen Doç. Dr. Tuğberk Kaya konuk oldu. Kamuda inovasyon, e-devlet uygulamaları ve bu dijital altyapının girişimcilik ekosistemi üzerindeki kolaylaştırıcı rollerinin konuşulduğu programda Doç. Dr. Kaya, dünyadan başarılı dijital dönüşüm örneklerini ve kendi akademik çalışmalarını izleyicilerle paylaştı.

Girişimci adayları atölyede buluştu

Haftanın dinamik etkinlikleri, 17 Kasım 2026 Salı günü, saat 10:30’da BEA-2 salonunda düzenlenen uygulamalı bir çalışmayla devam etti. İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Bakiye Yalınç moderatörlüğünde İngilizce olarak gerçekleştirilen İş Fikri Geliştirme Atölyesi, kendi girişimini başlatmayı hedefleyen öğrencilerden büyük ilgi gördü. Farklı interaktif uygulamalarla bir iş fikrinin nasıl filizlenip geliştirileceğinin adım adım aktarıldığı üretken çalışmanın ardından, Dr. Bakiye Yalınç’a teşekkür plaketi GİMER Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut tarafından takdim edildi.

“Girişimciliğin alt yapısında heyecan, tutku yer almaktadır”

Küresel Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında 18 Kasım 2026 Çarşamba günü, saat 10:30’da CLA-13 salonunda, toplumsal fayda odaklı projelerin ve sosyal girişimciliğin masaya yatırıldığı özel bir oturum gerçekleştirildi. DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe’nin de katıldığı etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Karatepe gerçekleştirdiği konuşmasında öğrencilerin bu alandaki farkındalığının artması açısından söz konusu etkinliğin önemli olduğunu belirterek GİMER hakkında bilgiler verdi. Girişimciliğin son derece önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karatepe, girişimciliğin alt yapısında heyecan ve tutku olduğunu aktararak bu hissin yenilikçi fikirleri ortaya çıkardığını aktardı. Prof. Dr. Karatepe verimli bir sunum geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Ozan S. İnamlık moderatörlüğünde sosyal girişimci Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aydındoğmuş, “Sosyal Girişimcilik” konulu kapsamlı ve ilham verici bir sunum gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Aydındoğmuş’a teşekkür plaketi DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe tarafından takdim edildi.

Etkinlikler 26 Kasım’a kadar hız kesmeden devam edecek

KKTC genelinde girişimcilik bilincini yaygınlaştırmayı ve genç yetenekleri bu alana dahil etmeyi amaçlayan Küresel Girişimcilik Haftası (GEW 2026), 26 Kasım 2026 tarihine kadar zengin bir programla devam edecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek oturumlarda “Gastronomi Girişimciliği”, “Sağlıkta Girişimcilik”, “Girişimcilik ve İnovasyon”, “Kadın Kooperatifçiliği ve Girişimcilik”, “Hızla Değişen Dünyada Girişimcilik” ve “Frankofon Girişimci Öğrenci Günü” gibi konularda sunumlar gerçekleşecek.