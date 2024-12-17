Yeniboğaziçi’nde alkollü sürücü kazaya yol açtı, tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, ilk önce kaldırım taşlarına, ardından da karşıdan gelen araca çaptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza dün saat 13.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

53 yaşındaki İbrahim Halil Gören, 239 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CA 855 plakalı salon araçla doğuya doğru seyrettiği sırada Sinerji Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun sağına doğru savrulan araç, o esnada karşıdan gelen Alexandr Uvarov (E-42) yönetimindeki SM 581 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Halil İbrahim Gören, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.