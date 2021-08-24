Yeni Zelanda: 35 yeni Covid-19 vakası kaydedildi; karantina süresi uzatıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip Coronavirüse karşı uygulanan 4'üncü seviyedeki tam kapanmanın ülke genelinde 27 Ağustos, ülkenin en büyük kenti Auckland'da 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Başbakan Ardern, başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'a karşı verilen mücadele ve salgına karşı hükümetinin aldığı tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkede son 24 saatte 108 bin Covid-19 testi yapıldığını ve 35 yeni vakanın kaydedildiğini belirten Ardern, halihazırda uygulanan 4'üncü seviye tam kapanmanın ülke genelinde 4 gün, Auckland'a ise bir hafta daha uzatıldığını söyledi.

Ardern, "Delta varyantı oyunun kurallarını değiştirdi ama biz de yaklaşımımızı değiştirdik, alarm seviyemizi sertleştirdik, temas takibimizi genişlettik, daha fazla maske takmamız gerekti ve daha fazla insanı test ediyoruz. Bununla başa çıkmak kesinlikle mümkün." ifadesini kullandı.

Ayrıca Ardern, Sağlık Müsteşarı'nın tavsiyesi üzerine parlamento oturumlarına da bir hafta ara verildiğini aktardı.

Ülkede son 24 saatte 35 yeni Covid-19 vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda'da son 24 saatte 35 kişi daha Covid-19'a yakalandı.

Aktif vaka sayısının 154'e yükseldiği ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 54 kişiden 26'sı hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da 17 Ağustos'ta 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konulması üzerine 7 gün, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün tam kapanmaya gidilmişti.

Delta varyantının yayılmasının önüne geçilememesi üzerine, Auckland'a uygulanan 4'üncü seviyedeki yasaklar, 20 Ağustos'ta alınan kararla ülke genelini kapsayacak şekilde 23 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.