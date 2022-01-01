Yeni yılın ilk bebeği Azra Ateş

Yeni yılın ilk bebeği Lefkoşa’da dünyaya ‘merhaba’ dedi. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 2022’nin ilk bebeği küçük Azra Ateş oldu.

Anne Cemile Ateş, minik kızı Azra Ateş’e normal doğumla 01.01.2022’de saat 07.35’te kavuştu. Ateş ailesi, 2022’nin en güzel hediyesini kucağına alırken, Hastane ekibi; Doktor Çiğdem Mehmetoğlu, Ebeler Tuğçe Tüccaroğlu ve Betül Sönmez ile Hemşire Seval Özasker bu mutluluğa ilk tanıklık eden isimler oldu.