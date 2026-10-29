CTP, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği’ni kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Armatörler Birliği’ni Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşmede, ülkedeki gemicilik sektörünün ve limanların karşı karşıya olduğu sorunlar, sektörün korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken tedbirler ile çözüm önerileri ele alındı.

Kıbrıs Türk Armatörler Birliği temsilcilerinin sektörün sorunlarını ve taleplerini aktardığı görüşmede, Kıbrıs Türk gemiciliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemine dikkat çekildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümet döneminde Kıbrıs Türk gemiciliğinin korunması ve geliştirilmesi, limanların mevcut sorunlarının giderilmesi ve sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşması amacıyla gerekli denetim ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Ziyarette, İncirli’ye Dışilişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros ile Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti. Kıbrıs Türk Armatörler Birliği Başkanı Yıltan Özkıraç ve birlik üyeleri de hazır bulundu.