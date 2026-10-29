Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 can kaybı, 1 yaralı
Nevşehir’in Göreme beldesinde sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.
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Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları yurttaşların bulunduğu bölgeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayın aşırı yağıştan kaynaklı toprak kayması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.
Yaralanan kişi kentteki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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Etiketler : çökme, Kapadokya, Peribacası