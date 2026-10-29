Atatürk İlkokulu Cuma tatil edildi, depolar yenileniyor

Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nda su deposunda tespit edilen yüksek orandaki koliform bakterisine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitime devam kararı vermesiyle başlayan kriz, YENİDÜZEN’in haberi ve ardından Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) aldığı grev kararıyla aşıldı.

Bakanlık gelen sert tepkiler üzerine geri adım atarak 30 Ekim Cuma günü okulu tatil etti ve altyapıyı baştan aşağı yenilemek için çalışma başlattı.

​YENİDÜZEN gündeme taşıdı, KTÖS grev ilan etti

​Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tahlillerinde tehlikeli boyutta koliform bakterisi çıkmasına ve Sağlık Bakanlığı’nın "depoyu kapatın" uyarısına rağmen Eğitim Bakanlığı okul yönetiminin tatil talebini reddetmişti. YENİDÜZEN’in kamuoyunun dikkatine getirdiği ihmalin ardından KTÖS devreye girdi.

​KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan sert bildiride Bakanlığa, "Çocukların su ve hijyen ihtiyacı güvence altına alınmadan eğitime devam kararını hangi gerekçeyle verdiniz?" sorusu yöneltildi. Sendika, gerekli adımların derhal atılmaması halinde 30 Ekim Cuma günü 08.00-12.40 saatleri arasında Atatürk İlkokulu’nda greve gidileceğini ve saat 10.30’da okul önünde basın açıklaması yapılacağını ilan etti.

​Cuma tatil, Pazartesi ders başı

​Kamuoyundaki infial ve grev kararının ardından Eğitim Bakanlığı geri adım attı. Bakanlık; mevcut su depolarının temizlenmesi, tamamen yeni bir su deposunun kurulması, yeni su hattının çekilmesi ve okuldaki su arıtma sisteminin kapsamlı bakım-servis işlemlerinin yapılması için acil çalışma başlattı.

​Okul yönetiminden velilere yapılan açıklamada, çalışmaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 30 Ekim Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Altyapı yenileme ve hijyen tetkiklerinin tamamlanmasıyla birlikte eğitime 2 Kasım Pazartesi günü güvenli koşullarda yeniden devam edilecek.