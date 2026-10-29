CTP, Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sıla Usar İncirli, hiçbir yurttaşın ötekileştirilmediği, herkesin kendisini eşit ve değerli hissettiği bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istediklerini vurguladı. Yoğun bir katılımla, samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Adıyaman Semsûr Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bekir Bayburt da hazır bulundu.

“Hayat pahalılığını kontrol altına almak ve alım gücünü korumak için gerekli hazırlıkları yaptık”

Ziyarette konuşan Sıla Usar İncirli, son beş yılda yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların yurttaşların yaşam koşullarını ağırlaştırdığını ifade ederek çalışan insanların geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. İnsanların alın teriyle çalışarak kendileri ve aileleri için güzel bir yaşam kurabilmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, hayat pahalılığını kontrol altına almak ve alım gücünü korumak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

Sağlık ve eğitim alanlarında yaşanan sorunlara da değinen İncirli, herkesin eşit, kaliteli ve güvenilir kamu hizmetlerinden yararlanması gerektiğini belirtti. Eşit yurttaşlık haklarının CTP'nin temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan İncirli, “İnsanlarımızı doğdukları yere, inançlarına göre ayırmayacağız” diyerek, tüm yurttaşlara ayrım gözetmeksizin hizmet sunacaklarını belirtti.

“Herkesin kendisini eşit ve değerli hissettiği bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz”

CTP'nin eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesine de değinen İncirli, demokratik hakların korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Toplumun farklı kesimlerinin bir arada, karşılıklı saygı ve dayanışma içerisinde yaşamasının önemine işaret eden İncirli, toplumun farklılıklarıyla bir bütün olduğunu belirtti. İncirli, hiçbir yurttaşın ötekileştirilmediği, herkesin kendisini eşit ve değerli hissettiği bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Yeni dönemde toplumsal barış ve uzlaşıya özel önem vereceklerini dile getiren İncirli, insanların doğdukları yere, yaptıkları işe veya kimliklerine göre ayrıştırılmasına karşı olduklarını vurguladı. İncirli, toplumun tüm kesimlerinin birbirini daha fazla dinlediği, anladığı ve dayanışma içerisinde hareket ettiği bir dönemin gerekliliğine dikkat çekti.

“Herkese adaletli davranacağız, birlikte üretecek ve adil paylaşacağız”

Ülke yönetiminde adalet, dürüstlük ve liyakatin esas alınması gerektiğini belirten İncirli, adam kayırmacılık, torpil ve rüşvete karşı olduklarını ifade etti. İncirli, “Hakkı olanın hakkını vereceğiz. Hiç kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz” diyerek, herkesin haklarının korunduğu adaletli bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

Yeni dönemde toplumun tüm kesimleriyle istişare içerisinde hareket edeceklerini belirten İncirli, yurttaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. İncirli, “Bu iktidar halkın iktidarı olacak. Hepimizin iktidarı olacak. Ve bizler sizlerle birlikte yöneteceğiz bu ülkeyi. Bu memleket hepimizin” diye konuştu.