Creditwest Bank ekibi, PERYÖN’ün 34. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’ne katıldı

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Kasap ve İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Nazımcan Tulu, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 34. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’ne katıldı.

Bu yıl “Yansıma” temasıyla gerçekleştirilen kongre, iş dünyasının önde gelen yöneticilerini, insan kaynakları profesyonellerini, akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirdi. Yaklaşık 100 konuşmacının yer aldığı ve 40'a yakın oturumun düzenlendiği kongrede, çalışma hayatının değişen dinamikleri ve insan kaynakları yönetiminin geleceği kapsamlı şekilde ele alındı.

Yapay zekâ, liderlik ve çalışan deneyimi ön plandaydı

İki gün süren kongrede; yapay zekânın insan kaynakları süreçlerine etkisi, yeni nesil liderlik, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı, kurum kültürü, dijital dönüşüm ve çalışanların psikolojik iyi oluşu gibi konular değerlendirildi. Özellikle yapay zekâ çağında insanın değişen rolü, yeni neslin iş hayatından beklentileri, geleceğin öğrenme modelleri ve çalışan deneyiminin yeniden tasarlanması üzerine gerçekleştirilen oturumlar dikkat çekti.

Farklı sektörlerden üst düzey yöneticilerin deneyimlerini paylaştığı kongrede, insan kaynaklarının yalnızca işe alım ve personel yönetimiyle sınırlı olmayan, kurumların geleceğini şekillendiren stratejik rolü de vurgulandı.

Creditwest Bank çalışanlarının gelişimine yatırım yapmayı sürdürüyor

İnsan kaynağını kurumsal başarısının en önemli unsurlarından biri olarak gören Creditwest Bank, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen uygulamalarına devam ediyor. Banka, kurum içinde düzenlediği eğitim programlarının yanı sıra çalışanlarının ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve mesleki gelişim organizasyonlarına katılımını da önemsiyor.

Creditwest Bank, insan kaynakları alanındaki güncel yaklaşımları yakından takip ederek çalışan memnuniyetini, kurum içi iletişimi, liderlik becerilerini ve sürekli öğrenme kültürünü geliştirmeyi hedefliyor.

Creditwest Bank, çalışanlarının bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürerek yenilikçi, gelişime açık ve insan odaklı kurum kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.