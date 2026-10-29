Güneydeki işletmelerde yapay zeka kullanımı

Kıbrıs’ın güneyindeki işletmelerin yapay zeka kullanımında AB ortalamasının gerisinde kaldıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kıbrıs’ın güneyinde yapay zeka araçları kullanan işletme sayısı yüzde 9,3’ken, AB genelinde bu oran yüzde 20’lerde bulunuyor.

Gazete, küçük işletmelerde yapay zeka kullanma oranının yüzde 7,7 olduğunu AB’de ise bu oranın yüzde 17 dolaylarında olduğunu belirtirken orta ve büyük ölçekli işletmelerde de durumun benzer olduğunu vurguladı.