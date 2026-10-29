“Guterres döneminde yakalanan ivme kaybedilmemeli”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Kıbrıs sorununda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres döneminde yakalanan ivmenin kaybedilmemesi gerektiğini belirterek, sorunun özüne ilişkin daha resmi görüşmeler yapılmasını desteklediğini açıkladı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Gerapetritis, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Gerapetritis, “Antonio Guterres'in görev süresi boyunca yakalanan ivme kaybedilmemeli” diyerek, “Bunun üzerinde çalışmalıyız. BM Güvenlik Konseyi kararları geri döndürülemez niteliktedir ve adanın nihayet yeniden birleşebilmesi için herkes tarafından bunlara saygı gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye de mesaj veren Gerapetritis, Yunanistan'ın deniz yetki alanlarına ilişkin tutumunu koruyacağını ve herhangi bir hukuka aykırılığa müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Gerapetritis, “Deniz yetki alanları açık artırma alanı değildir. Uluslararası hukukun uygulanması gereken alanlardır” dedi.